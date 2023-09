Juve, Cambiaso scatenato in allenamento: Allegri gradisce

Cambiaso in grande spolvero alla Continassa

Il profilo X della Juventus ha pubblicato un video in cui l'esterno bianconero è scatenato in allenamento, con giocate e finte sopraffine che hanno fatto scattare gli applausi da parte dei compagni di squadra. Dopo la stagione scorsa vissuta al Bologna, Cambiaso vuole essere sempre più protagonista con la maglia bianconera. In stagione ha già totalizzato due presenze da titolare (contro Udinese e Bologna), realizzando anche un assist.