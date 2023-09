Juve, le condizioni di Chiesa dopo l'infortunio: la scelta per la Lazio

Juve-Lazio, filtra ottimismo per Chiesa

Una volta rientrato a Torino, l'attaccante è stato sottoposto a nuovi controlli. Le sansazioni dello staff medico della Juve sono buone e per questo cresce l'ottimismo per riuscire a strappare almeno la convocazione per la sfida contro la Lazio. Chiesa si sottoporrà a delle terapie prima di riprendere l'alleamento in gruppo. Allegri potrebbe comunque decidere di non rischiarlo, utilizzandolo solo dalla panchina contro i biancocelesti. Nuovi esami di controllo potrebbero essere effetuati nel corso della settimana prima di prendere una decisione definitiva.