Juve, Nicolussi Caviglia emozionato dal nonno: il messaggio è commovente

Il commovente messaggio ricevuto da Nicolussi Caviglia

Ecco le parole del nonno: "Ciao Hans, come va tutto bene? Io sono al campetto di calcio costruito per te a 1820 metri in montagna dove abbiamo il campeggio. Ti ricordi quante volte hai giocato su questo campetto con i tuoi amici e sognavi di diventare un calciatore professionista? Tu lo sei diventato un calciatore professionista e quest’anno giochi nella Juventus, la tua squadra del cuore che costituisce anche per te una seconda pelle. Io sono molto contento dei tuoi risultati, ti auguro una buona stagione che ti dia delle soddisfazioni ma soprattutto cerca di impegnarti come hai sempre fatto dai cinque anni in su quando ti sei messo a giocare a pallone. Dai Hans! Vamos Hans! Complimenti e ciao dal tuo nonno".

L'emozione di Nicolussi Caviglia

Non poteva mancare una emozionante risposta da parte dello stesso Nicolussi Caviglia: "Lui è un grande. Mi piegava la punta del piede per farmi calciare di collo sin da bambimo. Mi ha trasmesso la passione per il calcio e mi ha accompagnato a livello umano per tutta la vita. Gli sono grato, per me è una persona importantissima".