Rabiot: "Allegri ha ragione su una cosa. La Juve? Ecco perché sono rimasto"

Adrien Rabiot è pronto a sfidare la Germania nel match di domani con la Francia . Poi farà ritorno in Italia, dove lo aspetta Allegri in vista della sfida di sabato con la Lazio.

Rabiot su Allegri

Intervistato dall'Equipe, Rabiot si è soffermato sulle indicazioni che gli fornisce il tecnico bianconero: "Allegri dice che devo fare più gol? Lui insiste molto su questo punto e fa bene. I miei numeri potrebbero essere più alti anche se la scorsa stagione ho segnato undici reti. Tutti gli allenatori me l'hanno detto, anche Blanc al Psg. Ho margini di miglioramento e questo è uno".

La scelta di Rabiot di restare alla Juve

Rabiot ha sottolineato le motivazioni che l'hanno spinto a rimanere alla Juve: "Se sono rimasto un altro anno in Italia per prepararmi bene a Euro 2024? Sì, questa è stata una parte importante della mia decisione, è complicato adattarsi a un nuovo club. Con la Juve non avremo le Coppe ma la prendo come un'opportunità per lavorare di più, cosa che non puoi fare quando giochi ogni tre giorni".