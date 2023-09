Pogba positivo al doping: qual è la sostanza e cos’è il testosterone

TORINO - Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta allo stadio Friuli contro l'Udinese . Lo apprende l'ANSA da ambienti sportivi.

Pogba e il testosterone

Come è noto sono numerose le sostanze proibite nella pratica sportiva ma essenziali negli atleti con patologie endocrine (insufficienza surrenalica, diabete mellito, deficit di GH, infertilità maschile e femminile, ipogonadismo maschile e disforia di genere) Tra questi farmaci, c'è il testosterone che rientra negli steroidi androgeni anabolizzanti. I valori di riferimento del testosterone negli uomini variano a seconda dell’età. Dai 30 anni si comincia a registrare un calo fisiologico del testosterone.

Quando il testosterone si può prescrivere

La Wada (World Antidoping Agency) riconosce come cause valide per la prescrizione del testosterone nell’atleta, solamente il comprovato ipogonadismo maschile da cause organiche, escludendo l’ipogonadismo late onset (ipogonadismo del paziente anziano) e l’ipogonadismo funzionale (es. da abuso di alcool o cannabinoidi, oppure secondario ad obesità, disturbi del comportamento alimentare, sindrome metabolica, farmaci)