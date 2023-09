Cosa rischia Pogba per il caso doping: possibile una lunga squalifica!

TORINO - Le regole valgono per tutti. Le sanzioni in caso di doping accertato sono durissime e rischiano di far chiudere in anticipo o comunque mettere in pausa la carriera a Paul Pogba. Qualora venisse confermata la positività al testosterone, una sostenza proibita, c'è la possibilità di non vederlo più sia in Serie A che con la maglia della Francia. Il centrocampista della Juventus adesso è in attesa di conoscere come si svilupperà il caso. Al momento non ha superato il controllo antidoping a Udine.