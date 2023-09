Doping Pogba, cosa succede ora? Tutti i possibili scenari

Il controllo antidoping dopo la partita contro l' Udinese è stato fatale per Pogba : il centrocampista della Juve è stato trovato positivo al testosterone. Il giocatore bianconero rischia ora una lunga squalifica e dovrà capire come muoversi per rispondere alle accuse mosse contro di lui. Ecco quali potrebbero essere ora gli scenari che si aprono lungo la sua strada.

Juve, tutti i possibili scenari per Pogba

Pogba, che rischia fino a 4 anni di squalifica, può ora chiedere una controanalisi. Una mossa simile da un punto di vista giuridico esporrebbe il centrocampista ad un comportamento ostile nei confronti della giustizia poichè il laboratorio dove è stata effettuata l'analisi nel post partita di Udinese-Juve è riconosciuto e ben visto dai giudici internazionali. Il margine d'errore è dunque pari a zero e quello che potrebbe fare il francese è dimostrare di aver assunto il testosterone per sbaglio. Lo scenario è plausibile dato che Pogba, tormentato dagli infortuni, ha girato numerose cliniche internazionali e assunto diverse medicine (tra cui pomate e gel) per risolvere i suoi numerosi problemi fisici. Il calciatore in ogni caso verrà immediatamente sospeso, senza aspettare il processo, e la sua difesa sarà probabilmente quella di dimostrare quale sia l'errore che ha portato il doping.