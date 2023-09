Del Piero studia per diventare allenatore: è tra i corsisti Uefa Pro

Chi c'è in classe con Del Piero?

L'Uefa Pro, come noto, è il massimo livello di formazione per un tecnico. Insieme a Del Piero, ci sono anche il vicecampione d'Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del campionato di Serie A come Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest'ultimo è stato campione d'Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). Nella classe anche Jacopo Leandri, già tecnico della Nazionale femminile Under 17, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico.

La novità del team building

Tra le novità introdotte quest'anno, anche la possibilità per gli allievi di seguire attività per il 'team building', che fanno parte di una nuova area che racchiude le materie di Comunicazione e Psicologia. Al termine della stagione, completato tutto il percorso didattico, i corsisti dovranno sostenere gli esami finali e portare una tesi su una delle materie oggetto di studio; in caso di esito positivo, otterranno la qualifica UEFA Pro, ovvero la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo che consentirà loro di guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B.