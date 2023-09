Anche la Francia scarica Pogba: durissime critiche dalla stampa

La positività di Pogba al testosterone ha scosso l'ambiente Juventus e non solo. Anche in Francia si discute molto di quanto accaduto al centrocampista bianconero, con le dure critiche che non mancano.

Le dure critiche della stampa francese

Il quotidiano l'Equipe, per esempio, ha scritto righe molto severe nei confronti di Pogba, parlando della positività come "il punto più basso della sua carriera". Fa discutere e non poco, quindi, quanto sta accadendo al centrocampista che proprio ieri aveva pronunciato delle parole di riscatto in una intervista rilasciata ad Al Jazeera. Adesso si attende la controanalisi che potrà permettere a Pogba di dimostrare la propria innocenza.