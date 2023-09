Del Piero ricorda l'esordio alla Juve: il messaggio è da brividi

Del Piero: "La maglia della Juve è una seconda pelle"

L'ex numero 10 ha utilizzate delle parole da brividi per ricordare l'emozione dell'esordio: "Esattamente 30 anni fa, il 12 settembre 1993, indossavo per la prima volta la maglia bianconera della Juventus in una partita ufficiale. Un momento che ha segnato l'inizio di un incredibile viaggio con la Vecchia Signora. Dalla prima partita fino all'ultima, ogni momento passato in campo è stato un onore e un privilegio. Grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e che continuano a farlo. La maglia della Juventus non è solo un indumento, ma una seconda pelle, un simbolo di passione e dedizione".