Pogba e l'integratore, c'è un precedente in Serie A: cosa può succedere ora

Paul Pogba è nel pieno del caos doping. Nella giornata di lunedì, il Tribunale Nazionale Antidoping ha reso noti i risultati dei test fatti dopo la sfida tra Udinese e Juventus e il centrocampista è stato trovato positivo al testosterone. Il francese è stato sospeso in via cautelare e il club "si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali". La sua situazione però non è del tutto nuova in Serie A.