Juve: continuano le perdite in bilancio, ma c'è una sorpresa

Juve, diminuiscono le perdite in bilancio

Nei primi sei mesi del 2023, la Juventus ha registrato una perdita di 81 milioni di euro. Un dato che è comunque in miglioramento rispetto ai 132 dello scorso anno. Per il secondo semestre i numeri dovrebbero essere molto simili. Inoltre c'è da segnalare anche la rivalutazione del titolo Juventus per Exor, che passa dai 510 miloni di euro di fine 2022 ai 553 di oggi. Un aumento che vale l'1,4% del portfolio complessivo della holding.