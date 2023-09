Bilancio Juve, rosso da 111 milioni: dato peggiore delle aspettative. Ma c'è una buona notizia

TORINO - Come ogni anno, la pubblicazione dei dati finanziari semestrali di Exor consente di anticipare il risultato della Juventus che uscirà tra qualche settimana. Il 22/23 bianconero chiude con 111 milioni di perdita netta: un deciso miglioramento rispetto al -239 del 21/22 ma pur sempre lontano dall’obiettivo di riequilibrio dei conti. È l’unico dato finanziario del club estrapolabile dal comunicato di Exor, da cui si apprende che la perdita nel secondo semestre ammonta a 81 milioni, da sommare ai 29,5 già dichiarati nel primo semestre 21/22. Il dato è leggermente peggiore delle aspettative. Su queste colonne avevamo ipotizzato un rosso sugli 85 milioni, ma occorrerà come sempre leggere il bilancio per comprendere come il risultato economico (che è la risultante di moltissime componenti) si è realmente formato. Juventus è l’unica partecipata di Exor in perdita in un portafoglio dal risultato complessivo notevolmente positivo (quasi due miliardi di utile) trascinato soprattutto da Stellantis, la società nata dalla fusione di Fiat e Peugeot. Il dato della Juventus può sembrare vistoso ma occorre ricordare che pesa solo per l’1,5% dell’intero capitale investito da Exor. La perdita del club, per quanto poco esaltante, incide davvero poco.