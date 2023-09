Juve, Fagioli: "Ecco il nostro obiettivo. Pogba? Dico questo"

Nicolò Fagioli si è aggiudicato il premio gentleman , assegnato ai calciatori che nel corso dell'annata sportiva si distinguono per lealtà, correttezza e fair play. Il centrocampista bianconero ha toccato vari argomenti nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, a partire dal match di sabato che vedrà la Juventus affrontare la Lazio .

"Con la Lazio sarà una partita tosta"

"Sarà una partita tosta, contro una Lazio che è reduce da una buonissima prestazione con il Napoli. Ci stiamo concentrando per prepararla al massimo, poi vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo? Il mister ci ha chiesto di arrivare tra le prime quattro, con l'intento di chiudere il girone d'andata sulle scia per un posto in Champions. Adesso ci concentriamo su questo. Se voglio restare alla Juve? Sì".

Cosa ha detto Fagioli su Pogba?

Fagioli ha glissato sul caso Pogba, con il compagno di squadra che è stato fermato a causa della positività al testosterone: "È una questione di cui non parlo, siamo concentrati sul campo con l'obiettivo di vincere con la Lazio".

L'impressione su Spalletti

Un pensiero è andato anche alla Nazionale: "Il mio sogno è quello di giocare il prossimo Europeo. Spalletti è preparatissimo, ha vinto lo scudetto col Napoli giocando un calcio bellissimo".