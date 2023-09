Juve, Allegri in conferenza stampa: risposta a Bonucci e sul caso Pogba

Finita la pausa per le nazionali, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di campionato. Allo Stadium arriva la Lazio di Maurizio Sarri. L'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Juve, Allegri: "Bonucci? Non mi piacciono le soap opere"

L'allenatore ha voluto rispondere alle dichiarazionI del difensore: "Bonucci? Credo non ci sia più nulla da dire, non ho niente da aggiungere. Posso solo fargli un in bocca al lupo per la sua carriera. Le soap opera sono su Canale 5 e io non sono molto appassionato. Se mi dà fastidio essere chiamato bugiardo? I miei amici mi chiamano pinocchio. Bonucci non ha creato una guerra interna nello spogliatoio. E' stata presa una decisione normale, ora è andato in una squadra che gioca la Champions. Sarà importante anche a livello motivazionale".

Juve, Allegri: "Sono dispiaciuto per Pogba"

Allegri ha anche parlato del caso Pogba: "Fuori dal campo siamo abbastanza ferrati e siamo sereni. Sono dispiaciuto sulla situazione Pogba, però non posso aggiungere nulla ed è giusto aspettare la fine dei procedimenti e poi potrò dire cosa cambia per la Juve. Noi dobbiamo essere concentrati su quelli che abbiamo. Pogba è tornato come un uomo di trent'anni che ha subito un infortunio, ha messo tutto l'impegno per far bene ma purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo. E' comunque un giocatore diverso dagli altri. Differenze con Bonucci? Per Pogba mi dispiace della situazione che si è venuta a creare, di Leonardo abbiamo parlato tantissimo e credo sia meglio guardare avanti e a domani".

Allegri: "Chiesa può partire titolare"

L'allenatore si è anche espresso sulle condizioni dell'esterno dopo l'infortunio in Nazionale: "Chiesa titolare? Ci sono molte possibilità che parta dall'inizio, è tornato e ha fatto giorni di recupero. Locatelli ha fatto molto bene in Nazionale, ne aveva bisogno".

Allegri: "Domani sarà importante per la Champions"

L'allenatore ha infine parlato della gara contro i biancocelesti: "La Lazio ha molta tecnica, giocatori veloci che giocano nello stretto. Sono molto abili in ripartenza. Negli scontri diretti sono i dettagli fanno la differenza. Bisogna fare risultati e giocare di squadra. Per noi è un anno importante in cui è difficile per arrivare tra le prime 4. La Lazio è una nostra diretta concorrente per la Champions, ma il campionato è lungo e bisogna prepararsi partita dopo partita. Ci saranno momenti difficili e meno difficili".