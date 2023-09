Juve, Yildiz convocato contro la Lazio? Un dettaglio dà la risposta

La Juve blinda Yildiz e su Yildiz punta forte. L'attaccante turco, fresco di rinnovo, non è nell'elenco dei convocati in vista di Rimini-Juventus Next Gen in programma alle 20:45 allo stadio "Neri".

Più di un semplice dettaglio in ottica prima squadra. Yildiz, subentrato sia in occasione della sfida in trasferta con l'Udinese sia in occasione di quella in casa contro il Bologna, ha seguito i suoi compagni di squadra vincere dalla panchina al "Castellani" contro l'Empoli ma è ormai destinato a mettere radici in prima squadra.

Juve, Yildiz in rampa di lancio A segno con la Turchia Under 21 contro i pari età dell'Irlanda nel girone di qualificazione ai prossimi europei di categoria, Yildiz ha fatto vedere grandi cose con la Primavera della Juve correndo veloce verso un posto nella Next Gen. Il preludio al salto tra i grandi con tanto di siparietto con Allegri che dopo il suo debutto all'Udinese Arena lo ha invitato a tagliarsi i capelli: detto, fatto. Con ogni probabilità Yildiz sarà tra i calciatori bianconeri chiamati a sfidare la Lazio. A maggior ragione dopo la sospensione per doping di Pogba.

