Giuntoli risponde a Bonucci: "Abbiamo rispettato tutti". E su Pogba...

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha risposto alle accuse di Leonardo Bonucci . Secondo l'ex difensore bianconero, è stato umiliato da come è stata gestita la situazione che lo riguardava.

Giuntoli a Bonucci: "Non mi piace parlare fuori dalle sedi opportune"

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Lazio: "Bonucci? Non mi piace parlare fuori dalle sedi opportune. Non commentiamo gli altri ma siamo convinti di aver rispettato tutti i nostri tesserati e le regole".

Le parole di Giuntoli su Pogba e Sarri

Giuntoli ha continuato parlando di Pogba e Sarri: "Per quanto riguarda Pogba aspetteremo i risvolti finali e vedremo anche con il giocatore cosa fare. Non ho sentito Sarri ma lo ringrazio per gli apprezzamenti. Ora penso solo alla Juventus".