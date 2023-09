Juve, Allegri fissa l'obiettivo: "Ci serve questo per la Champions"

La Juventus riparte bene in campionato battendo per 3-1 la Lazio . Decisivi Vlahovic , con una doppietta, e Chiesa . La nuova coppia del gol creata da Allegri . Proprio l'allenatore bianconero nel post partita ha analizzato la partita.

Juve, le parole di Allegri

Queste le sue parole a Dazn: "Sono contento della prestazione del gruppo. C'era anche un'atmosfera positiva anche da parte dei tifosi. Bisogna restare con i piedi per terra, il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro: in tal senso siamo sopra la media. La partita? I ragazzi sono stati bravi a essere aggressivi nella metà campo avversaria, poi ci siamo abbassati e siamo stati uniti e compatti, concedendo poco e niente alla Lazio. La Juve come Beatiful? L'ho seguita da bambino. Dobbiamo pensare a lavorare e tenere i piedi per terra, per stare attaccati alle prime bisogna fare grandi sacrifici".

Juve, Allegri: "Siamo uniti come l'anno scorso"

Allegri continua: "L'anno scorso abbiamo fatto 72 punti in una difficoltà enorme e i ragazzi sono stati molto bravi. La squadra si è compattata. Oggi c'è stata una partita importante sul piano caratteriale e tecnico". Sui calciatori in nazionale: "A Locatelli la chiamata di Spalletti ha dato autostima. Miretti sta venendo da buone partite e sono soddisfatto della sua prestazione di quest'oggi".

"Arrivare tra le prime quattro sarà difficile"

L'allenatore conclude: "Dobbiamo sapere che arrivare tra le prime quattro è molto difficile, c'è grande continuità: Inter, Napoli e Milan sono al di sopra di tutte le altre. Dobbiamo arrivare agganciati fino a dicembre e fare il meglio possibile. Per noi l'obiettivo sarebbero 76 punti per arrivare in Champions. Per la società è un danno importante non giocarla. L'anno prossimo sarà fondamentale entrarci".