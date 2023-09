Juve, Vlahovic show con la Lazio: "Siamo arrabbiati. Pogba? Dico questo"

Le parole di Vlahovic dopo Juve-Lazio

Intervistato da Dazn, l'attaccante bianconero ha sottolineato: "Poteva andare meglio, abbiamo preso gol. La vittoria ci dà tanto morale. La prima partita dopo la sosta non si sa mai come può andare. Ma abbiamo meritato da vincere. Complimenti comunque alla Lazio che è un'ottima squadra. L'anno scorso è stato un anno difficile su tutto i punti di vista e alla fine non avevamo fatto male. In questra stagione siamo arrabbiati, abbiamo dei conti in sospeso. Solo con questa aggressività vogliamo ottenere risultati importanti. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e daremo tutto per raggiungerlo. Nella scorsa stagione ho sofferto dal primo all'ultimo giorno, ma non trovo alibi. Stagione passata capitolo chiuso. Vivo nel presente e guardo al futuro".

Vlahovic su Pogba e Chiesa

Vlahovic ha continuato parlando di Chiesa e Pogba: "Con Federico siamo grandissimi amici, ora finalmente possiamo giocare insieme anche qua. Sono contento di averlo al fianco, ci dà una grande mano. Spero che quest'anno faremo entrambi benissimo. Pogba è un mio amico. Quello che è successo non posso commentarlo ma spero che si risolva il prima possibile".