Vlahovic sì, Hojlund no: la polemica social per il gol convalidato alla Juve

Non smette di far discutere l'episodio che ha stappato Juve-Lazio all'Allianz Stadium. L'origine dell'azione al termine della quale Vlahovic ha realizzato il gol del vantaggio dei bianconeri, che hanno poi vinto 3-1.

Maresca sotto accusa per il caso McKennie: pallone uscito o no? Completamente o non completamente oltre la linea? Domande che da ieri alimentano un accanito dibattito. Non l'unico dettaglio della direzione di gara sotto la lente di ingrandimento, che ha scatenato la furia di Sarri e innescato il silenzio stampa dei biancocelesti.

Juve-Lazio e Manchester United-Brighton, il paragone che fa discutere Una polemica animata che è sfociata in un parallelo con Manchester United-Brighton 1-3. Sul risultato di 1-0 in favore degli uomini di De Zerbi, Hojlund si è visto annullare un gol dal VAR. Il motivo? Rashford, che aveva servito l'assist all'ex Atalanta, non è riuscito a tenere in campo il pallone sulla linea di fondo prima di servirlo al compagno di squadra. Occhi sul match di Premier League. A colpi di screen e commenti l'episodio è diventato virale e il termine di paragone gettonatissimo. Juve-Lazio ha fatto e farà discutere ancora per molto tempo.

Iscriviti alla newsletter JUVENTUS Le ultime notizie sul club, tutti i giorni, gratis nella tua mail Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA