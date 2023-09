Il durissimo attacco di Nasri al medico di Pogba: le sue parole

La positività al testosterone di Pogba ha portato Nasri a raccontare la propria esperienza. L'ex centrocampista del Manchester City è stato squalificato sei mesi nel 2018 per doping: "Se Pogba prende un anno di squalifica, credo che non lo vedremo più a grande livello, perché per dieci mesi non potrà allenarsi in un centro di allenamento. Quando successe a me, decisi di non fare nulla. Anzi, di festeggiare. Successivamente mi sono allenato col West Ham. Ci vuole tanta forza mentale, perché per dieci mesi devi allenarti a casa, in palestra, o anche fuori".