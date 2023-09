Juve, la risposta di Danilo a un tifoso sul Fantacalcio diventa virale

Ormai il Fantacalcio è talmente grande che ogni anno sempre più giocatori di Serie A vengono direttamente coinvolti nel gioco. Non solo nelle aste ma anche con le richieste per strada dei tifosi. Come è successo al capitano della Juve Danilo .

"Danilo ti ho preso al Fanta": la sua risposta

Su TikTok è comparso un video del brasiliano che, mentre era in macchina, si è fermato per autografare una sua maglietta. Il tifoso gli ha detto "Dani ti ho preso al fanta quest'anno, vedi di farmi vincere". E lui, con il sorriso stampato in faccia gli risponde: "Non è una responsabilità mia". Anche se è stato autore di un inizio di campionato sia in Serie A che nel Fantacalcio: buone prestazioni e ottimi voti.