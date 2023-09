Clamoroso dalla Spagna: "Ronaldo farà parte della WWE"

La World Wrestling Entertainment lavora per assicurarsi una comparsa di Cristiano Ronaldo al prossimo show WWE Crown Jewel, uno dei più importanti eventi di wrestling che dovrebbe svolgersi a novembre proprio in Arabia Saudita, dov'è ricominciata da qualche mese la carriera dell'ex attaccante di Real Madrid e Juventus. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo AS.