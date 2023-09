“A cosa serve la banana?”, la risposta di Federica Nargi sorprende Matri

"La schiscetta è pronta" dice in un video social diventato virale Alessandro Matri rivolgendosi alla sua dolce metà, Federica Nargi , che si appresta ad andare in palestra. L'ex velina porta con sé una mela e una banana e l'ex centravanti della Juventus ironizza sull'utilità del doppio frutto.

Il siparietto di casa Matri tra l'ex bomber e Federica Nargi

"La mela toglie il medico di torno, ok, e la banana cosa toglie?" chiede Matri. Pronta la risposta di Federica Nargi che, sorridendo, dice "toglie te dai..." e va via lasciando di sorpresa l'ex bomber bianconero. Una frase ironica dal senso decisamente chiaro. Una gag in famiglia che è stata pubblicata sui social e che ha raccolto tantissime visualizzazioni.