Juve, Allegri: "C'è troppa euforia. Vlahovic e Chiesa? Ecco come stanno"

La Juventus affronterà domani il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri, reduci dalle vittorie con Empoli e Lazio , cercano la terza vittoria consecutiva per provare ad agganciare il primato della classifica , attualmente occupato dall'Inter. Il Sassuolo vuole riscattarsi dopo la cocente sconfitta rimediata in casa del Frosinone

Allegri e l'importanza dello sport

"Sono molto contento che la Repubblica riconosca l'importanza dell'attività sportiva. Da diversi anni faccio parte di Sport e Salute perché credo che sia importante che i ragazzi facciano sport. I numeri sono notevolmente cambiati rispetti al passato, c'è molta più obesità tra i ragazzi. Lo sport ti dà regole, disciplina ed educazione. Sono contento dell'introduzione dell'articolo 33 della Costituzione".

Allegri su Weah e McKennie

"McKennie lo valuterò quest'oggi. Weah è un buon ricambio, si deve ancora ambientare ma sono molto soddisfatto di lui"

"La visita di Spalletti ha fatto molto piacere"

"La visita di Spalletti ha fatto molto piacere, siamo a disposizione per mettere nelle migliori condizioni i calciatori che il ct convocherà. Lavoriamo per dare il maggior numero di elementi possibili per l'Italia. Ci sono Chiesa e Locatelli, ma sono presenti anche altri che potranno far parte della nazionale. Ci impegniamo anche per questo".

"McKennie sta bene. Weah è un buon cambio"

"McKennie sta bene. Weah è un buon cambio, si sta inserendo bene. Deve ancora conoscere, però sono molto contento di lui"

Allegri su Berardi: "Dobbiamo limitarlo"

"In estate ci sono state varie trattative, abbiamo deciso di restare con questo gruppo di calciatori. Spero che Berardi non ripeta le solite prestazioni contro di noi, dobbiamo essere molto bravi a limitarlo".

"Non siamo mai stati fuori dalla Champions"

"La forza di una squadra è quella di avere equilibrio. I risultati si ottengono con l'equilibrio. Una vittoria non ci deve spostare, siamo soltanto alla quarta partita. Un pareggio o una sconfitta non cambia nulla, dobbiamo continuare a lavorare. Ci sono squadre più attrezzate della Juve. Poi alla fine vedremo dove arriviamo. Una cosa è certa: per come è stata strutturata la squadra e vista l'età, questa rosa ha sicuramente un futuro perché ci sono tanti giovani e tanti italiani. Il più anziano è Danilo che ha 33 anni. Dopo un cambio generazionale così importante, la Juventus momentaneamente non è mai stata fuori dalla zona Champions. La Juve l'anno scorso è arrivata terza: questo è un risultato perché molte squadre dopo tanti cambi sono state fuori dalle prime quattro. Se dovessimo raggiungere l'obiettivo, la Juventus avrà un introito molto importante: daremo una mano alla società sotto questo punto di vista. Continueremo il percorso di crescita all'interno della Champions. Credo che questa rosa potrà togliersi grosse soddisfazioni nei prossimi anni. Quest'anno è molto importante, senza volare troppo in alto".

Allegri su Magnanelli: "Ognuno ha le proprie mansioni"

"Magnanelli ha sostituito Paolo Bianco. Ognuno ha le proprie mansioni, tutti portano il proprio lavoro all'interno della preparazione alla partita"

Il ruolo di Fagioli

"Fagioli può giocare davanti alla difesa, ma va provato e riprovato. Ora, come detto nel lontano 2017, Fagioli è una mezzala di regia. È normale che nel corso degli anni può giocare davanti alla difesa"

"Il possibile primato è uno stimolo"

"Poter agganciare il primato è sicuramente uno stimolo. Bisogna desiderare il fatto di entrare tra le prime quattro. La partita col Sassuolo ci permette di conquistare dei punti che ci avvicinerebbero alla quota Champions. Non si entra tra le prime quattro con una partita, ne mancano 34 quindi ci vuole molta pazienza".

Allegri sullo staff: "È molto importante"

"Magnanelli è molto bravo, l'ho avuto ai tempi del Sassuolo. Lo staff è importante. Sono contento di tutto lo staff, mi piace scegliere quelli molto bravi. Sono ragazzi giovani che hanno la possibilità di lavorare alla Juve. Se un domani decidessero di riprendere la carriera da allenatore, come fatto da Bianco l'anno scorso, per me sarebbe un orgoglio. C'è un buon gruppo di lavoro, ma soprattutto un ottimo spirito all'interno della Continassa. Ma non bisogna pensare che le quattro partite abbiano risolto tutti i problemi, dobbiamo tornare alla normalità cercando di vincere tutte le partite possibili per ottenere l'obiettivo".

"I giovani stanno crescendo"

"Quando si gioca alla Juventus bisogna crescere più in fretta, sapendo che possono esserci degli errori di inesperienza da parte dei ragazzi più giovani. Miretti, Fagioli, Cambiaso, Iling e Gatti stanno crescendo. Bisogna avere l'obiettivo del risultato finale attraverso le prestazioni, ma bisogna averlo ben chiaro: questa è sicuramente una fase di crescita"

"La troppa euforia abbassa l'energia, pensiamo solo al Sassuolo"

"Quest'anno abbiamo perso sicuramente in esperienza, ma abbiamo acquistato in entusiasmo e dinamismo di tutti i calciatori. Bisogna lavorare, con la consapevolezza di correre più degli altri. Dobbiamo cercare quei risultati che permettano alla squadra di crescere in autostima e che consolidano nelle prime quattro. Dobbiamo state molto calmi, senza troppa euforia. Pensiamo alla partita di domani al massimo, la troppa positività abbassa l'energia".

"Strada giusta solo con l'obiettivo"

"La strada sarà giusta solo che conquisteremo l'obiettivo. Ci sono dei momenti in cui le partite saranno meno belle, ma dovremo conquistare ugualmente il risultato. Bisognerà essere molto bravi su questo".

"Dobbiamo entrare tra le prime quattro"

“Dobbiamo pensare che l’anno prossimo la Juve deve giocare in Champions perché è un valore aggiunto a livello tecnico ed economico per la società. Non sarà semplice entrare tra le prime quattro perché Inter, Milan e Napoli sono superiori. Dobbiamo fare un passo alla volta, muovendoci con equilibrio perché l’obiettivo finale è del 26 maggio”

"Valuterò Chiesa e Vlahovic"

"Martedì abbiamo una partita ogni tre giorni, cosa che quest'anno capiterà solo con i turni infrasettimanali. Pensiamo a domani, poi martedì probabilmente ci saranno delle rotazioni. Valuterò Chiesa e Vlahovic, ma stanno tutti bene. Kean e Milik stanno bene. Yildiz giocherà con la Next Gen domani".

Allegri: "L'euforia ci toglie attenzione"

"C'è troppa euforia in giro, da una parte è bello ma dall'altra ci toglie attenzione. Con il Sassuolo ci sono sempre state delle partite molto combattute. Troveremo un ambiente che ha voglia di rivalsa dopo quanto accaduto a Frosinone. Bisognerà fare una partita di grande attenzione, fisicità e tecnica. Tornare con un risultato positivo sarebbe molto importante. Vlahovic e Chiesa sono a completa disposizione".

