Juve, senti Di Francesco: "Che bravo Soulé, ma gli dò un consiglio", e su Kaio...

Gli ottimi risultati del Frosinone coincidono con buone prove offerte, tra gli altri, da Matías Soulé . L'argentino classe 2003 è l'osservato speciale della Juventus che lo segue a distanza monitorando la sua crescita. Eusebio Di Francesco lo utilizza come esterno destro del suo tridente d'attacco. Con il Sassuolo è stato grande protagonista con un assist e un palo.

Cosa ha detto Di Francesco su Soulé?

Dopo la gara pareggiata all'Arechi, in cui Soulé ha sfiorato un super gol dopo un doppio dribbling al limite, l'allenatore del Frosinone ha dichiarato: "Si sta esprimendo bene, ma non deve accontentarsi. Mi piace il suo atteggiamento, domenica scorsa ha chiuso facendo la mezzala, poi è chiaro che è la sua caratteristica principale è la fase offensiva".

Perché Kaio Jorge non è entrato con la Salernitana?

A Salerno, invece, non ha avuto spazio un altro giocatore di proprietà della Juventus, Kaio Jorge, anni 22, ancora in attesa del debutto con la sua nuova maglia. La motivazione del suo mancato ingresso all'Arechi l'ha spiegata proprio Di Francesco: "Nel secondo tempo la gara non si era messa benissimo e avevamo bisogno di caratteristiche differenti dalle sue".