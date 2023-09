La frase durissima di Behrami sulla Juve dopo il ko col Sassuolo

Behrami: "La dimensione della Juve è questa"

Behrami ha spiegato: "Per me la dimensione della Juventus è questa: può vincere e perdere contro chiunque. Non ha giocatori da storia della Juve, per vincere il campionato. Tranne alcuni tutti devono ancora dimostrare di essere giocatori da Juve. Ogni partita della Juve ha tante incognite, soprattutto dal punto di vista mentale. Tecnicamente la Juve ha giocatori importanti, da Juve, ma mentalmente è tutta un’altra cosa. Quando incontravi la vecchia Juve avevano una sicurezza, anche nei venti minuti in cui soffrivano, che tu da avversario percepivi. Sentivi la loro energia".