La Juve perde la curva Sud contro il Lecce: perché non ci saranno i tifosi

Juve, ultras assenti contro il Lecce

I gruppi del tifo organizzato bianconero hanno spiegato la loro decisione attraverso un comunicato: "Dopo l’incredibile partecipazione e spinta allo Stadium viste contro la Lazio, la Curva bianconera non ci sarà per il match di domani contro il Lecce. La Juventus dovrà fare a meno del calore immenso ed incredibile dei suoi Ultras. La motivazione è sempre la stessa: nulla è cambiato allo Stadium. Le assurde limitazioni e gli stupidi divieti continuano a rendere la vita impossibile al cuore pulsante del tifo bianconero. Niente striscioni, niente tamburi, niente megafoni, niente bandiere: così è davvero impossibile andare avanti. Alcuni ragazzi hanno persino preso multe per poter tifare. Gli Ultras bianconeri continuano a chiedere qualcosa di sacrosanto e semplicissimo: essere liberi di tifare in pace esattamente come lo sono in tutti gli stadi d’Italia. Meno, e questo è il colmo, che all’Allianz Stadium di Torino: teoricamente, la loro casa. E allora, la decisione della Curva già in atto da un anno continua. Non ci saremo contro il Lecce, per poi tornare nel derby contro il Torino…ma solo per non lasciare la squadra sola in un giorno così importante come quello della stracittadina torinese. Evidentemente lo spettacolo offerto contro la Lazio, con conseguente spinta emotiva incredibile per i ragazzi di Allegri, non è bastato per ora a togliere quegli assurdi divieti. Il silenzio spettrale e degno di un teatro andrà avanti: in attesa che qualcuno capisca la situazione…".