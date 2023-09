Juve, il retroscena di McKennie: "Pirlo? Una chiamata mi ha messo sotto shock"

Amore e odio tra la Juventus e Weston McKennie. Arrivato come il rinforzo perfetto per il centrocampo, con il tempo era uscito dalle rotazioni di Allegri fino ad arrivare al prestito al Leeds nella scorsa stagione. L'americano in estate è rientrato e con un bel pre campionato si è riconquistato il posto in squadra, questa volta però come esterno destro nel 3-5-2. Un cambio ruolo fondamentale per la sua carriera finora e anche per raggiungere le 100 presenze con la maglia bianconera.