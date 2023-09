Giuntoli: "La Juve è serena e arrabbiata. Chiesa? Ce lo godiamo"

La Juventus affronta all'Allianz Stadium il Lecce ( segui QUI la diretta ), che per la prima volta giocherà a Torino guardando dall'alto in classifica i bianconeri. La squadra di Allegri arriva al turno infrasettimanale dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo. Prima della partita contro i saslentini, il ds della Juve Giuntoli è tornato anche su quella partita.

Le parole di Giuntoli

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Dopo Reggio Emilia, la Juve è più serena e arrabbiata. Abbiamo analizzato le cose positive e negative, cerchiamo di migliorare e crescere. Dopo la sconfitta c'è stata una normale gestione, valutata per la prestazione e non per gli episodi".

Juve, Giuntoli parla di Chiesa

Giuntoli ha concluso parlando di uno degli uomini più in forma della Juventus, Federico Chiesa: "Siamo contenti della sua prestazione contro il Sassuolo, è in crescita. Ce lo godiamo dopo i problemi fisici. Anche lui come i ragazzi giovani stanno prendendo la leadership dello spogliatoio".