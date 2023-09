Allegri: "Prima antagonisti dell'Inter, poi brocchi. Noi per lo Scudetto non ci siamo"

Juve, le parole di Allegri

Queste le sue parole a Dazn: "Era importante vincere oggi dopo una sconfitta arrivata in modo rocambolesco, con troppi errori singoli che difficilmente succedono. Eravamo partiti bene, non abbiamo concesso nulla e siamo stati equilibrati in campo. Dobbiamo giocare meno la palla indietro e ad un minuto dalla fine non si può mettere una palla in mezzo all’area, si doveva gestire in modo diverso. Ma sono cose che si sistemano, i ragazzi hanno fatto bene".

Allegri difende Gatti: "Sono episodi rocamboleschi"

Allegri continua: "Ci dicevano che eravamo l’antagonista dell’Inter, poi ci davano dei brocchi. Dobbiamo avere l’equilibrio di giocare queste partite e avere l’aiuto dei tifosi. Scudetto? L’ho detto e ridetto, non mi nascondo. Inter, Milan e Napoli ad oggi sono più attrezzate per vincere il titolo. Sono squadre forti, noi abbiamo giocatori con poca esperienza. Però abbiamo giocatori che possono crescere. Gatti è stato attaccato per l’ultimo errore successo, ma sono episodi rocamboleschi. La prestazione non è stata bellissima, ma è un giocatore che ha 27 partite in Serie A tutte nella Juve".

Allegri parla dell'attacco

Infine su Chiesa e il reparto offensivo: "Ha giocato dentro il campo, poi quando va esterno diventa meno marcabile. Prima da esterno era più facile da marcare, o giocava in contropiede o lo rallentavano. Dentro il campo invece… Ha una tecnica straordinaria, tatticamente è migliorato e può farlo solo ulteriormente. Milik è straordinario. Ho quattro attaccanti, cinque con Yildiz. Kean ha un fastidio alla tibia, ma lavorano tutti bene".