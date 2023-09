Juve, Rabiot è essenziale: il dato che premia il centrocampista bianconero

Non è stata una partita esaltante quella di Rabiot contro il Lecce. Il centrocampista ha dato vita a una prestazione ordinaria per metà gara, poi la svolta.

L'importante dato raggiunto da Rabiot

Rabiot ha servito la palla decisiva per il gol di Milik. Una marcatura pesante, considerato che ha permesso alla Juventus di conquistare i tre punti contro il Lecce, a pochi giorni dalla debacle col Sassuolo. Con l'assist di ieri, Rabiot ha conquistato una statistica di un certo livello: dall'inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista della Serie A ha preso parte attiva a più gol come il bianconero (19, 12 reti e 7 assist) in tutte le competizioni. Un dato che mette in risalto l'importanza di Rabiot per la finalizzazione della manovra juventina.