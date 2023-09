Chiesa e l'emozione per il traguardo raggiunto con la Juve: le sue parole

Cosa ha postato Chiesa?

Chiesa ha postato: "100 con questa maglia! Grazie per il vostro costante supporto, come sempre fino alla fine forza Juventus". Chiesa ha cominciato in maniera positiva la stagione, partendo sempre da titolare e mettendo a segno 4 reti e un assist. Un avvio di livello che ne ha messo in mostra l'ottimo stato di forma, dopo i problemi fisici delle ultime due annate.