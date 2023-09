Juve, le condizioni di Kean in vista dell'Atalanta

Dopo la vittoria contro il Lecce , la Juventus ha iniziato la preparazione per il big match della prossima giornata di Serie A contro l' Atalanta . Nell'allenamento odierno sono arrivate indicazioni importanti sulle condizioni fisiche di Moise Kean .

Juve, Kean lavora ancora a parte

L'attaccante bianconero era stato escluso dalla lista dei convocati contro il Lecce per un problema alla tibia. Un infortunio che sta dando più di qualche problema, visto che Kean ha saltato l'allenamento odierno con il resto dei compagni. L'ex Everton ha infatti potuto solo lavorare individualmente. Filtra quindi pessimismo per una sua possibile convicazione per il match contro l'Atalanta.