Juve, le scelte di Allegri per l'Atalanta e le condizioni di Vlahovic

Juve, torna la Chiesa-Vlahovic

Infatti contro l'Atalanta ci sarà di nuovo il tandem d'attacco Chiesa-Vlahovic. Nessun problema per l'italiano che appare in uno stato di forma fisica e mentale perfetta. Invece il serbo, dopo lo spezzone di gara nel finale contro il Lecce, mercoledì si era allenato a parte a causa della lombalgia. Problema che ora è stato superato e sarà a completa disposizione di Allegri domenica.

I dubbi e le assenze per l'Atalanta

Chi non ci sarà in attacco sarà Moise Kean, a meno di eventuali sviluppi positivi nelle prossime ore. L'ex PSG è ancora ai box per il solito problema alla tibia che l'ha costretto a non scendere in campo fino ad adesso. L'obiettivo è tornare per il derby del 7 ottobre. Per la formazione contro l'Atalanta, c'è qualche ballottaggio da risolvere. In primis in difesa potrebbe tornare dal primo minuto Rugani, insieme a Bremer e Danilo. Solito dubbio per la mezzala destra tra Fagioli e Miretti.