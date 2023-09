Il rinnovo Rabiot e il colpo Hojbjerg: la Juve vuole blindare il centrocampo

Rabiot per il presente, Højbjerg per gennaio. Fari sul centrocampo, tra attualità e futuro. Nel cuore della Juve c’è un fattore fondamentale, imprescindibile che risponde al francese. La permanenza di Adrien è stata forse il vero colpo di mercato dell’estate bianconera: Allegri l’ha voluto fortemente, indicandolo come uno degli ingredienti base per la stagione del rilancio e il suo desiderio è stato esaudito, visto che l’ex Psg si è legato fino al 2024. L’effetto è stato immediato, perché Rabiot si è confermato insostituibile, sui livelli dello scorso anno quando ha vissuto la sua migliore annata da quando è in Italia. Aggiungendo alle abituali, e già conosciute, caratteristiche di mezzala capace di accelerazioni potenti palla al piede e di interdizione efficace uno sconosciuto, fino a quel momento, feeling con il gol. Undici l’anno scorso e già uno in questo campionato, realizzato al debutto a Udine. E’ proprio questo aspetto che, statistiche alla mano, lo rende un tuttofare senza eguali in Italia. I dati raccontano infatti che dall’inizio dello scorso torneo a oggi, Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in serie A: ben 19, 12 reti e 7 assist, l’ultimo dei quali è recentissimo, ovvero la sponda aerea che ha permesso a Milik di decidere la sfida con il Lecce. Proprio come gli chiede Allegri, insomma, che confida molto negli inserimenti di Adrien per andare a riempire l’area avversaria, aggiungere pericolosità e contribuire a concretizzare l’azione. Leader a tutto tondo, insomma, tanto che la società sta pensando adesso di blindarlo nuovamente, con una proposta di rinnovo. A breve ripartirà il dialogo con la mamma-agente, la signora Veronique, per ragionare sulla fattibilità di un prolungamento che potrebbe rappresentare una pietra angolare importante per il futuro. Specie se arriverà il tanto agognato ritorno in Champions League. Ecco la chiave: con la Juve di nuovo protagonista sul principale palcoscenico continentale, anche i propositi di allungare il matrimonio con Adrien potrebbero diventare di più facile realizzazione. Sulla durata, uno o due anni, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di venire incontro al club e abbassare e spalmare l’ingaggio, attualmente di 7 milioni netti.