Juve, c'è un recupero in vista dell'Atalanta: spunta un nome per Allegri

Buone notizie per Allegri . Nella seduta di allenamento di questa mattina, si è aggregato al gruppo anche Kean . L'attaccante della Juventus ha saltato il match interno con il Lecce a causa di un problema alla tibia.

Allegri studia le mosse anti-Atalanta

Domani il tecnico avrà ulteriori risposte da parte della punta italiana, con il possibile reintegro che potrebbe completare il pacchetto avanzato. Allegri sta studiando le mosse da adottare contro l'Atalanta, con tanti dubbi in tutti i reparti e la possibile conferma di Milik in attacco. La rifinitura è fissata per domani mattina, a seguire ci sarà la conferenza stampa di Allegri.