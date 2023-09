Juve, McKennie e Vlahovic si prendono in giro: il siparietto social

Clima disteso in casa Juventus in vista della trasferta a Bergamo contro l' Atalanta in programma domani domenica primo ottobre alle 18 al Gewiss Stadium .

Winston McKennie e Dusan Vlahovic si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto social nel corso degli ormai consueti saluti che i calciatori bianconeri rivolgono ai tifosi attraverso prima dell'ingresso in campo per gli allenamenti quotidiani.

Juve, McKennie e Vlahovic si prendono in giro prima dell'allenamento

McKennie ha fatto il verso a Vlahovic imitando il suo possibile saluto e camminando con la postura classica dell'attaccante serbo: spalle e braccia laghe, passo deciso e imponente, esultanza dopo un gol, precedute da un "ciao sono Dusan". Tutti sono scoppiati a ridere. Peccato che dietro McKennie ci fosse proprio Vlahovic, che ha prontamente replicato: "Ciao sono Winston" agitando vistosamente le mani in maniera allegra, facendole roteare come fosse un balletto, replicando l'atteggiamento allegro e spensierato che il centrocampista statunitense non perde occasione per sfoggiare davanti allo smartphone.