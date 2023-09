Allegri e la rivelazione su Vlahovic: "Contro l'Atalanta non ci sarà". Il motivo

Tutto pronto per la sfida tra Juventus e Atalanta , rispettivamente terza contro quarta in classifica. Fischio d'inizio al Gewiss Stadium in programma per le 18. In conferenza stampa, l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha presentato la sfida, annunciando anche la pesante assenza di Vlahovic .

Juve, le parole di Vlahovic

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo giocato uno scontro diretto con la Lazio, domani ne abbiamo un altro. Loro sono una squadra aggressiva. Domani non finisce il campionato, è una partita in cui per portare via il risultato dobbiamo fare un’ottima partita sotto tutti i punti di vista. Vlahovic domani non ci sarà, ha il solito problema alla schiena. Ieri si è fermato, oggi aveva parecchio dolore quindi meglio tenerlo fermo e farlo recuperare in maniera totale. Rientrerà Kean che sarà titolare, ma non ci sarà Milik perché dopo la gara sentiva un polpaccio un po’ strano".

Allegri tra fischi e la risposta a Pioli

Allegri continua parlando dei fischi dei tifosi: "Fastidio non ne deve dare. Sono situazioni che vanno vissute come opportunità di stimolo per fare meglio. Quest’anno dobbiamo sapere tutti che, se l’anno prossimo la Juve avrà l’opportunità di giocare in Champions, sarà un risultato per tutti". E poi risponde a Pioli (clicca QUI per leggere cosa aveva detto sulla Juve): "Parlare di queste cose non serve a niente. Non è un’equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorita per il campionato. Lo dimostrano i numeri delle ultime annate".

Allegri: "La squadra sta lavorando bene"

L'allenatore conclude: "La squadra sta lavorando bene, ha entusiasmo, voglia di fare e migliorare. Lavoriamo con il fatto che non giochiamo la Champions, mettendo delle cose in più ai giocatori e alla squadra. Quando hai la squadra con giocatori giovani c’è solo margine di crescita".