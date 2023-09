Atalanta-Juve, i convocati di Allegri: Vlahovic e Milik out

Dopo la vittoria casalinga nel turno infrasettimanale contro il Lecce, la Juventus torna in campo in Serie A . La squadra di Allegri sarà impegnata nella trasferta contro l' Atalanta . Fischio d'inizio in programma alle ore 18 di domenica 1 ottobre.

Atalanta-Juventus, chi sono i convocati di Allegri?

Due le assenze importanti in attacco per i bianconeri: quella di Dusan Vlahovic, per un problema alla schiena, e quella di Milik, "che si è sentito il polpaccio un po' strano", come rivelato da Allegri in conferenza stampa.