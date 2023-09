Nainggolan e la punizione severissima di Allegri: l'aneddoto ai tempi del Cagliari

Simpatico aneddoto rivelato da Radja Nainggolan. L'ex centrocampista di Inter e Roma è esploso in Italia con la maglia del Cagliari. Intervistato da CaffettinoPodcast, il belga racconta di un retroscena di quando in panchina c'era Massimiliano Allegri: "Quando arrivai al Cagliari ebbi un po' di difficoltà, non conoscevo nessuno, ero reduce dal Piacenza in Serie B. Una volta dovevamo giocare sul campo della Sampdoria. Allegri in quella partita mi avrebbe schierato esterno a sinistra nel 4-3-3, mi chiede di entrare dentro al campo, di fare la differenza".