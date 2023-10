Allegri: "Szczesny tra i migliori in Europa. Ecco come sta Bremer"

Juve, le parole di Allegri

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Contento della prestazione dei ragazzi, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, poi abbiamo sbagliato qualcosa. Kean era da tanto che non giocava, Yildiz ha fatto bene ma non avevamo peso specifico lì davanti. Abbiamo rischiato di perderla nel finale, ma direi che sono momenti di crescita: il fatto di non aver preso gol e di non aver perso. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby. Partita difficile prima della sosta".

Juve, Allegri: "Non eravamo convinti nell'andare a fare gol"

Allegri continua: "Nel primo tempo potevamo essere più precisi. I ragazzi sono stati molto bravi, si sono compattati. Non eravamo però troppo convinti nell'andare a fare gol. Abbiamo avuto due/tre situazioni dove potevamo tirare da fuori, anche per variare le giocate. Abbiamo pensato più al possesso che ad andare a fare male. Ci lavoreremo".

Allegri: "Szczesny tra i primi portieri in Europa"

L'allenatore conclude: "Bremer ha avuto crampi al flessore, niente di che. Szczesny? Ha fatto una parata straordinaria. Non c'è nessun dubbio che sia tra i primi in Europa. Capitano le giornate storte come a Sassuolo, ma lì non abbiamo perso per lui. Locatelli è importante, nelle ultime due partite è andato in crescendo. Il Rabiot della passata stagione lo vedremo più avanti. Ha saltato la preparazione, ma è comunque un giocatore di livello internazionale. Chiesa viene da tante partite e ha pagato in lucidità: le palle che ha avuto oggi, una settimana fa sarebbe stato più pericoloso".