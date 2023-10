Juve, il padre di McKennie polemico per difendere Weston

Reti bianche nel match tra Atalanta e Juventus , con i bianconeri che sono stati salvati dagli interventi di Szczesny . La prestazione generale, comunque, non ha particolarmente entusiasmato i sostenitori bianconeri.

Il tweet del padre di McKennie, cosa ha detto?

Interessante è stato il tweet di John McKennie, padre del calciatore bianconero. Questa notte, attraverso il proprio profilo X, si è rivolto direttamente ad Allegri: "Metti McKennie a centrocampo! Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene nelle loro posizioni prospettiche!". Insomma, un vero e proprio suggerimento di natura tattica ad Allegri, con una evidente nota polemica per la posizione in campo del figlio, dopo il pareggio rimediato in casa dell'Atalanta.