Juve, il mito Boninsegna punge Vlahovic: "È un po' lunatico"

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Boninsegna ha messo in risalto il vantaggio che la Juve può avere dall'assenza di coppe: "Certamente sono favoriti, ricordo anche ai miei tempi come le coppe e gli impegni con le nazionali non ti danno tempo di recuperare. Credo sia un vantaggio".