La Juve si prepara al centenario degli Agnelli: pronte le maglie di Del Piero e Zidane

Continuano i preparativi in casa Juventus per l'evento che si terrà il 10 ottobre al PalaAlpitour di Torino. Il club bianconero ha infatti deciso di celebrare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una partita tra leggende.

Juve, pronte le maglie di Del Piero e Zidane

In un video condiviso dalla Juventus sui propri social, si può vedere la stampa delle divise che utilizzeranno i due ex campioni bianconeri. I numeri sono ovviamente il 10 per Del Piero ed il 21, indossato proprio durante i suoi anni a Torino, per Zidane.