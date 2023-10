Juve, i dubbi di Allegri verso il Torino: come stanno Milik e Vlahovic?

Al di là delle questioni extra campo, la Juventus è proiettata anima e corpo al derby di sabato con il Torino. Allegri spera di recuperare Vlahovic e Milik, con il serbo che al momento sembra essere più indietro rispetto al polacco, con quest'ultimo che ha preso parte regolarmente alla seduta di stamattina. Il problema alla schiena costringerà Vlahovic a lavorare ancora con un programma differenziato, con l'obiettivo di far parte dei convocati per entrare quanto meno in corso d'opera. Al di là delle due punte che saranno attentamente valutate, Allegri potrà fare affidamento su Kean da affiancare a Chiesa, così come Yildiz. Al momento resta in vantaggio Milik per una maglia da titolare.