Diretta Pogba: segui LIVE le controanalisi per il caso doping

ROMA - È il giorno delle controanalisi per Paul Pogba , trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping dopo Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. Alla presenza dei legali di parte, nel laboratorio antidoping dell'Acqua Acetosa a Roma, oggi verrà esaminato il campione B delle urine del calciatore francese per verificare definitivamente la positività.

12:00

I risultati delle controanalisi

L'esito delle controanalisi di Pogba dovrebbe arrivare tra stasera e domani sera o, al massimo, sabato. Oggi, a esame finito, i periti delle parti firmeranno gli atti del laboratorio antidoping. È altamente improbabile, considerando i precedenti, che le controanalisi smentiscano il risultato del primo test, soprattutto per una sostanza come il testosterone, facile da trovare. Gli strumenti per queste analisi, peraltro, sono ormai altamente sofisticati e molto precisi.

11:40

Gli allenamenti da solo

A causa della sospensione cautelare, Pogba attualmente non può allenarsi con i compagni della Juventus alla Continassa. Il centrocampista francese si sta tenendo in forma nell'attrezzatissima palestra della sua villa sulle colline di Torino, sopra la Gran Madre. Qualche giorno fa è stato immortalato in una storia su Instagram, dalla moglie Zulay, mentre si allenava a casa.

11:20

Il ritorno di Pogba sui social

Insolitamente assente per molto tempo dai social, evidentemente a causa della sospensione dell'11 settembre, Pogba è riapparso tre giorni fa su Instagram per celebrare i 65 anni dalla liberazione della Guinea, paese d'origine dei suoi genitori. LEGGI LA NOTIZIA

11:00

La partita della positività

Pogba è stato trovato positivo in occasione del match che la Juve ha vinto 3-0 in casa dell'Udinese, il 20 agosto, nella prima giornata di campionato. Quel giorno il numero 10 bianconero non è neanche entrato in campo, restando in panchina per tutti i 90 minuti. Prima di essere sospeso, il centrocampista francese ha poi giocato, subentrando sempre nel secondo tempo, 24 minuti nell’1-1 casalingo contro il Bologna del 27 agosto e 28 minuti nella partita vinta 2-0 a Empoli il 3 settembre.

Udinese-Juve 0-3, il tabellino e tutte le statistiche

10:40

Pogba è sospeso dall'11 settembre

Pur non essendo ancora ufficialmente positivo (per ora si parla di "non negatività"), Pogba è stato sospeso in via cautelare lo scorso 11 settembre, nel momento in cui il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato l'esito del controllo effettuato sul calciatore. Questa la nota del TNA di quel giorno: "Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: metaboliti del testosterone di origine non endogena (i risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l'origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO-ITALIA".