Del Piero raggiunge gli Emirati Arabi: il motivo

Dall'Arabia l'ipotesi: Del Piero all'Al Nassr?

Il ruolo di testimonial di Alessandro Del Piero ha fatto entusiasmare i media arabi, i quali hanno lanciato una indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato, infatti, potrebbe esserci un futuro all'Al Nassr per l'ex Juventus come dirigente. Una ipotesi che al momento non è confermata, ma che ha fatto già scatenare i tifosi bianconeri sui social, i quali aspettano ormai da tempo un ritorno a casa di Del Piero.