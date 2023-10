Juve, le scelte di Allegri: Chiesa-Kean per il derby

TORINO - Millik in gruppo, Vlahovic ancora a parte, l’abbraccio dei tifosi per avvicinarsi al derby. Ecco il riassunto del mercoledì bianconero, in cui la Juve ha aperto le porte della Continassa a circa duecento fans per l’allenamento di metà settimana. Applausi, incitamenti e poi selfie, autografi e magliette in omaggio al pubblico per chiudere la mattinata con il sorriso: la scelta del club di avvicinarsi ai tifosi sta diventando una consuetudine significativa, specie in questi giorni caldi che portano ad una sfida mai banale com’è quella con il Torino. La buona notizia emersa dalla seduta di ieri, svoltasi sotto lo sguardo dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino, riporta un po’ il sereno in attacco: Milik si è allenato con i compagni e quindi è da considerarsi a tutti gli effetti recuperato, dopo il fastidio ad un polpaccio che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Atalanta. Ora il tempo che manca al derby servirà per capire se Arek potrà partire titolare o se inizierà in panchina. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Vlahovic, sempre alle prese con la lombalgia. L’incertezza attorno a Dusan resta: ieri il bomber si è allenato a parte, prima in palestra e poi ha effettuato una corsa leggera in campo. Il fastidio alla schiena non è ancora completamente svanito, quindi si procede giorno per giorno. La speranza è che tra oggi e domani, il serbo possa tornare in gruppo: in questa eventualità ci potrebbero essere delle speranza più corpose di vederlo almeno in panchina. Oggi se ne saprà di più; stesso discorso per Kostic, che ieri non è sceso in campo per un leggero fastidio ad una caviglia ma questa mattina è atteso di nuovo con la squadra.