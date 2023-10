Infortunio Chiesa, è allarme in casa Juve: le condizioni

Chiesa, le condizioni in vista di Juve-Toro

Lo juventino ha accusato un problema muscolare, simile a quello riscontrato durante l'ultima pausa per le nazionali. Dai primi controlli non sembra grave e per il momento sono escluse complicazioni. Ma se l'ultima volta c'era tempo per recuperare, stavolta no. Infatti la Juve scenderà in campo sabato alle 18 per il derby contro il Torino. Domani si prenderà una decisione a seconda delle sensazioni del ragazzo. Comunque la sua presenza è a forte rischio.